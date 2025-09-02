Канцлер Австрии подтвердил сохранение нейтралитета и исключил вступление в НАТО
Канцлер Австрии Кристиан Штокер подтвердил приверженность страны политике нейтралитета и исключил возможность вступления в НАТО, назвав эту тему отсутствующей в повестке дня, несмотря на ранее озвученные инициативы главы МИД о возможном пересмотре статуса.
В интервью телеканалу ORF Штокер подчеркнул:
«Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, вступление в НАТО не является темой для обсуждения».
Это заявление прозвучало в ответ на комментарии замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о готовности России дать жесткий ответ в случае присоединения Австрии к альянсу, аналогично мерам, принятым в отношении Швеции и Финляндии.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер допустила публичное обсуждение возможного отказа от нейтралитета, аргументируя, что этот статус не обеспечивает достаточной защиты в условиях агрессивной политики России. Однако её инициатива вызвала резкую критику со стороны оппозиции. Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль назвал такие заявления опасными и неразумными.
Исторически нейтралитет Австрии закреплен в Федеральном конституционном законе 1955 года, который провозглашает вечный нейтралитет и запрещает вступление в военные союзы. Несмотря на членство в ЕС и участие в проектах европейской оборонной интеграции, таких как PESCO, большинство австрийцев (около 75%) поддерживают сохранение нейтрального статуса.