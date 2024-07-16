Трамп впервые после покушения появился на публичном мероприятии

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые после покушения вышел на сцену перед делегатами съезда республиканцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост главы государства. У политика было перевязано ухо.
13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.
Подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории проведения мероприятия.
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13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.
Подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории проведения мероприятия.
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Алина Юрчак