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Трамп вводит 100% пошлины на иностранное кино из-за угрозы нацбезопасности

Фото: iStock/LeMusique

Фото: iStock/LeMusique

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 100% пошлины на иностранную кинопродукцию из-за угрозы нацбезопасности. Об этом американский лидер заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
«Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии из США. Голливуд и многие другие направления в США разоряются. Это согласованные усилия других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности... Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные в других странах», — заявляет Трамп.

Угрозой национальной безопасности президент называет усилия ряда стран переманивать американских кинематографистов к себе. По мнению Трампа, ведение 100-процентного тарифа поможет предотвратить данное явление.

Напомним, что ранее Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины на продукцию из 185 стран. При этом позже президент объявил 90-дневное приостановление всех дополнительных тарифов. Белый дом заявил, что это связано с необходимостью проведения торговых переговоров.

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#кино
#фильм
#тарифы
Сенатор Пушков: в Германии начался процесс самоликвидации
05 мая 2025, 01:51

Фото: iStock/arsenisspyros

По словам главы комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова, в Германии начался процесс самоликвидации с поддержкой населения страны. Об этом политик пишет в своем telegram-канале.
«48 процентов немцев в той или степени поддерживают идею запрета АдГ как экстремистской организации. Иными словами, они еще не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарк, ограблений и нападений на женщин, и так далее <…> Таким образом, эти 48 процентов активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии. 90 с лишним лет тому назад подавляющее большинство немцев поддержало Гитлера — и поддерживало его до самого конца», — заявил Пушков.

По словам сенатора, во времена нацисткой Германии это была первая волна самоликвидации страны. Теперь с поддержкой запрета партии АдГ началась вторая. В поддержку своих слов Пушков обратился к немецкому политико Тилло Сарацину, по мнению которого процесс самоликвидации сейчас разворачивается намного быстрее, чем он ожидал.

Напомним, что две три жителей Германии считают партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. При этом почти половина граждан проголосовала за запрет работы движения на территории страны.

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#ес
#евросоюз
#пушков
#германия
#фрг
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Хуситы планируют установить полную воздушную блокаду Израиля
04 мая 2025, 23:43

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Йеменские хуситы заявили о намерении установить полную воздушную блокаду Израиля. Об этом сообщает Al Mayadeen.
«Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам...» — говорится в сообщении.

В частности хуситы заявили о намерении наносить удары по аэропорту Бен-Гурион. Международные авиакомпании просят отменить все рейсы в Израиль в целях обеспечения безопасности. Отмечается, что такие действия связаны с намерениями Израиля расширить операцию в секторе Газа.

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Трамп: главы стран ЕС попросили меня позвонить Путину из-за Украины
04 мая 2025, 23:05

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По словам президента США Дональда Трампа, лидеры Европейского союза попросили его позвонить российскому коллеге Владимиру Путину по поводу конфликта на Украине. Об этом американский лидер рассказал NBC.
«Вы знаете, что лидеры Европейского союза столько раз просили меня позвонить Путину. Потому что он не отвечает на их звонки», — сказал Трамп.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже говорил, что российская сторона ждет от Киева готовности для старта переговоров. К тому же Владимир Путин лично заявлял спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу о готовности РФ к переговорам.

Ранее американский глава назвал своих возможных приемников на посту президента США. В список кандидатов попали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

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#россия
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Белый дом опозорился с фото Трампа в образе героя «Звёздных войн»
04 мая 2025, 21:03

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа, который должен был предстать в образе положительного героя из «Звёздных войн», однако перепутал цвета и показал главу государства в образе злодея. Соответствующий пост опубликован на странице администрации США в соцсети Х.
Отмечается, что снимок опубликован 4 мая, когда поклонники киносаги отмечают неофициальный праздник в честь фильмов.

В поздравлении Белый дом раскритиковал «радикальных левых безумцев», которые намерены вернуть в «нашу Галактику» убийц, наркобаронов и «лордов ситхов», последние из которых являются по сюжеты главными злодеями и врагами протагонистов – «джедаев».

Текст поста сопровождался снимком, сгенерированным нейросетью. На нём Трамп представлен со «световым мечом» красного цвета, с которыми в фильме ходили «ситхи», то есть отрицательные персонажи.

Пользователи соцсети высмеяли пост Белого дома, иронично высказавшись о мече в руках главы государства и познаниях чиновников администрации США о «Звёздных войнах».

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Фицо высказался об угрозах Зеленского гостям парада Победы в Москве
Фицо: Зеленский ошибается, что его угрозы помешают провести День Победы в Москве
04 мая 2025, 20:43

Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский ошибается, считая, что его угрозы помешают проведению в Москве мероприятий по случаю Дня Победы и участию в них иностранных делегаций. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции в воскресенье.
Ранее глава киевского режима отказался от предложения России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, добавив, что Украина не может гарантировать безопасность иностранным гостям, которые прибудут 9 мая в Москву.

Фицо отметил, что уважительно относится к тому, что безопасность участников является делом России, но если Зеленский полагает, что его выкрики приведут к отказу иностранных делегаций прибыть в Москву, то он глубоко заблуждается.

Словацкий премьер напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибло много украинских военнослужащих. В связи с этим, Фицо призвал Зеленского принять предложение о перемирии или, как минимум, если и не поздравлять с окончанием Второй мировой войны, то хотя бы молчать.

Ранее Фицо заявил, что посетит День Победы в российской столицы, а угрозы Зеленского назвал неприемлемыми.

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