Трамп вводит 100% пошлины на иностранное кино из-за угрозы нацбезопасности

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Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 100% пошлины на иностранную кинопродукцию из-за угрозы нацбезопасности. Об этом американский лидер заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
«Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии из США. Голливуд и многие другие направления в США разоряются. Это согласованные усилия других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности... Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные в других странах», — заявляет Трамп.
Угрозой национальной безопасности президент называет усилия ряда стран переманивать американских кинематографистов к себе. По мнению Трампа, ведение 100-процентного тарифа поможет предотвратить данное явление.
Напомним, что ранее Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины на продукцию из 185 стран. При этом позже президент объявил 90-дневное приостановление всех дополнительных тарифов. Белый дом заявил, что это связано с необходимостью проведения торговых переговоров.
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Иван Мусатов