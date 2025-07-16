Reuters: Путин будет продолжать спецоперацию, даже несмотря на угрозы Трампа
Президент России Владимир Путин будет продолжать спецоперацию на Украине, даже несмотря на угрозы своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Как передает агентство, российский лидер ценит свои отношения с Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом, с которым были проведены хорошие переговоры. Даже несмотря на это, интересы РФ для Путина превыше всего.
«Путин... считает, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада», — говорится в материале.
Напомним, что Трамп угрожал ввести 100% пошлины в отношении РФ и ее партнеров. Как позже отметили журналисты из The New York Times, это может сильно ударить по экономике США.