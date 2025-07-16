Reuters: Путин будет продолжать спецоперацию, даже несмотря на угрозы Трампа

16 июля 2025, 01:53

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин будет продолжать спецоперацию на Украине, даже несмотря на угрозы своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.





Как передает агентство, российский лидер ценит свои отношения с Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом, с которым были проведены хорошие переговоры. Даже несмотря на это, интересы РФ для Путина превыше всего.





«Путин... считает, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада», — говорится в материале.