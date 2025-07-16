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Reuters: Путин будет продолжать спецоперацию, даже несмотря на угрозы Трампа

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин будет продолжать спецоперацию на Украине, даже несмотря на угрозы своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.



Как передает агентство, российский лидер ценит свои отношения с Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом, с которым были проведены хорошие переговоры. Даже несмотря на это, интересы РФ для Путина превыше всего.

«Путин... считает, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада», — говорится в материале.

Напомним, что Трамп угрожал ввести 100% пошлины в отношении РФ и ее партнеров. Как позже отметили журналисты из The New York Times, это может сильно ударить по экономике США.
Иван Мусатов

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