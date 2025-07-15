Трамп призвал Зеленского «не целиться по Москве»
Reuters: Трамп призвал Зеленского не ударять по Москве
Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского не наносить удары по Москве. Об этом пишет агентство Reuters.
Американский лидер указал на то, что Зеленский не должен целиться по Москве.
Трамп добавил, что не планирует поставлять Киеву дальнобойные ракеты JASSM, дальность полёта которых может достигать 800 км. Они могли бы долететь и до Москвы.
При этом Трамп заявил, что не находится ни на чьей стороне при рассмотрении российско-украинского конфликта. Он лишь пытается остановить боевые действия.
Кроме того, политик не подтвердил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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