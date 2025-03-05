В США половина граждан против сделки с Украиной по минеральным ресурсам

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В США половина граждан выступила против заключения сделки с Украиной по минеральным ресурсам. Данными поделились компания Ipsos и агентство Reuters.
Против заключения соглашения высказались 50% респондентов. Поддержали инициативу порядка 46% опрошенных. С помощью данной сделки США рассчитывали оказать поддержку Украине.
Опрос был проведен с 3 по 4 марта. В нем поучаствовало свыше тысячи совершеннолетних граждан. Статистическая погрешность равна 3%.
К тому же у респондентов узнали их отношение к введению президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин на товары из Канады. Это решение главы государство поддержали 31% опрошенных. Большинство респондентов высказались против введения пошлин.
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Опрос был проведен с 3 по 4 марта. В нем поучаствовало свыше тысячи совершеннолетних граждан. Статистическая погрешность равна 3%.
К тому же у респондентов узнали их отношение к введению президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин на товары из Канады. Это решение главы государство поддержали 31% опрошенных. Большинство респондентов высказались против введения пошлин.
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Иван Мусатов