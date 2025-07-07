Трамп: за поддержку политики БРИКС США введут 10% пошлины против любой страны
Президент США Дональд Трамп заявил, что государство введет 10% пошлины в отношении любой страны, которая будет поддерживать политику БРИКС. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет», — написал Трамп.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что доверие к американскому доллару подорвано, так как рост государственного долга США вышел из-под контроля. На данный момент госдолг Штатов находится на уровне 37 триллионов долларов.