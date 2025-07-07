Трамп: за поддержку политики БРИКС США введут 10% пошлины против любой страны

07 июля 2025, 06:20

Фото: iStock/ISerg

Президент США Дональд Трамп заявил, что государство введет 10% пошлины в отношении любой страны, которая будет поддерживать политику БРИКС. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.







«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет», — написал Трамп.