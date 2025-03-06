У побережья Пуэрто-Рико задержали лодку с россиянами

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Двое граждан России и трое жителей Доминиканской Республики были задержаны у Пуэрто-Рико при попытке нелегального проникновения в страну. Мигранты пытались добраться до западного побережья Пуэрто-Рико на пятиметровой лодке с двумя моторами, сообщила Пограничная служба США в официальном заявлении.
Операцию по задержанию провели совместно Пограничная служба США, береговая охрана и морская полиция Пуэрто-Рико (FURA).
Это седьмой случай перехвата нелегальных мигрантов у побережья Пуэрто-Рико за последний год.
Ранее сообщалось, что стало известно, в каком российском ресурсе остро нуждаются США.
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«На борту судна находились пятеро мигрантов — трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России», — заявили в ведомстве.Биометрическая проверка выявила, что один из доминиканцев ранее депортировался из США как осуждённый преступник. Все задержанные помещены под стражу и ждут суда, россиян передали министерству внутренней безопасности США для дальнейшего расследования.
Это седьмой случай перехвата нелегальных мигрантов у побережья Пуэрто-Рико за последний год.
Ранее сообщалось, что стало известно, в каком российском ресурсе остро нуждаются США.
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Мария Моисеева