В США сообщили о планах Трампа начать крупномасштабную высылку мигрантов

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует начать выполнение предвыборных обещаний о депортации нелегальных мигрантов сразу после инаугурации, пишет The Wall Street Journal.
Первые масштабные рейды начнутся в Чикаго во вторник утром и продлятся до конца недели. В операции примут участие около 200 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США.
Следующие облавы пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами. Эти действия станут началом программы, в рамках которой за четыре года власти планируют депортировать всех незаконных мигрантов.
В декабре 2024 года Трамп заявлял, что подпишет указ о закрытии границы для нелегальных мигрантов в первый же день своего пребывания у власти. Масштабные действия против мигрантов начнутся с 20 января, когда он официально вступит в должность.
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Следующие облавы пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами. Эти действия станут началом программы, в рамках которой за четыре года власти планируют депортировать всех незаконных мигрантов.
В декабре 2024 года Трамп заявлял, что подпишет указ о закрытии границы для нелегальных мигрантов в первый же день своего пребывания у власти. Масштабные действия против мигрантов начнутся с 20 января, когда он официально вступит в должность.
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Мария Моисеева