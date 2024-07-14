В Совфеде не исключили начала мировой войны после покушения на Трампа

Мирные переговоры России и Украины начнутся, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за урегулирование конфликта. Такое заявление министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто приводит ТАСС. По словам политика, только три этих игрока на мировой арене могут добиться прекращения украинского конфликта.