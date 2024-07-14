В Совфеде не исключили начала мировой войны после покушения на Трампа

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов после покушения на Дональда Трампа не исключил начала новой мировой войны. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам сенатора, стратегических изменений в американской политике ждать не стоит, однако набор случайностей способен сработать в сторону возникновения мировой войны. Климов подчеркнул, что в условиях нынешнего политического обострения, вызванного покушением на Дональда Трампа, возрастает вероятность «необдуманных шагов» со стороны обладателей реальных рычагов власти в мире.
Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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