Владимир Зеленский
Кандидат в президенты США Дональд Трамп при победе на выборах не убедит Киев отдать территории, чтобы завершить украинский конфликт. Об этом заявил Владимир Зеленский на своем YouTube-канале.
«Если Трамп в случае победы захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится», — сказал украинский политик.
Выборы президента США состоятся во вторник, 5 ноября.
Перед этим постпред РФ при ООН Василий Небензя раскрыл страшную правду о главе киевского режима. Дипломат рассказал о том, что бесит Зеленского и чего ему «не хватает».
Также стало известно, что произошло в Харьковской области.
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