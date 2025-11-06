Затулин: у Азербайджана и Турции фактически общая армия — НАТО тут ни при чём

06 ноября 2025, 22:49

Депутат Затулин: переход Азербайджана на стандарты НАТО давно решён

Фото: Istock / Tahir Aliyev

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал решение Азербайджана перейти на военные стандарты НАТО.





В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметил, что этот шаг не стал неожиданностью, ведь сотрудничество Баку с альянсом осуществляется через Турцию.





«Практически у Азербайджана с Турцией общая армия и общее командование, военно-политический союз. Поэтому удивляться по поводу заявления о том, что Азербайджан переходит на натовский стандарт, совершенно не приходится», — пояснил Затулин.