Затулин: у Азербайджана и Турции фактически общая армия — НАТО тут ни при чём
Депутат Затулин: переход Азербайджана на стандарты НАТО давно решён
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал решение Азербайджана перейти на военные стандарты НАТО.
В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметил, что этот шаг не стал неожиданностью, ведь сотрудничество Баку с альянсом осуществляется через Турцию.
«Практически у Азербайджана с Турцией общая армия и общее командование, военно-политический союз. Поэтому удивляться по поводу заявления о том, что Азербайджан переходит на натовский стандарт, совершенно не приходится», — пояснил Затулин.Он добавил, что Азербайджан уже давно проводит независимую от России оборонную и политическую линию, а заявление президента Ильхама Алиева лишь официально закрепило то, что происходит на практике уже много лет.