Достижения.рф

Затулин: у Азербайджана и Турции фактически общая армия — НАТО тут ни при чём

Депутат Затулин: переход Азербайджана на стандарты НАТО давно решён
Фото: Istock / Tahir Aliyev

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал решение Азербайджана перейти на военные стандарты НАТО.



В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметил, что этот шаг не стал неожиданностью, ведь сотрудничество Баку с альянсом осуществляется через Турцию.

«Практически у Азербайджана с Турцией общая армия и общее командование, военно-политический союз. Поэтому удивляться по поводу заявления о том, что Азербайджан переходит на натовский стандарт, совершенно не приходится», — пояснил Затулин.
Он добавил, что Азербайджан уже давно проводит независимую от России оборонную и политическую линию, а заявление президента Ильхама Алиева лишь официально закрепило то, что происходит на практике уже много лет.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0