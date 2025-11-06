В Кремле объяснили, почему Путин не стал встречаться с губернатором Самарской области
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему в расписании визита Владимира Путина в Самару не было отдельной встречи с губернатором региона Вячеславом Федорищевым. Об этом сообщает газета «Ведомости».
По словам представителя Кремля, необходимости в новой встрече не возникло, так как президент уже общался с главой области во время недавней поездки.
Во время визита 6 ноября Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» и провёл заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.
Президент подчеркнул, что сферы образования, здравоохранения и спорта в России должны работать «в унисон», а школьные спортивные лиги появятся во всех регионах страны.
