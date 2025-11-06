В Кремле объяснили, почему Путин не стал встречаться с губернатором Самарской области

06 ноября 2025, 22:36

Песков: отдельная встреча Путина с главой Самарской области не понадобилась

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему в расписании визита Владимира Путина в Самару не было отдельной встречи с губернатором региона Вячеславом Федорищевым. Об этом сообщает газета «Ведомости».