Трамп заявил, что не допустит соседства США с Россией и Китаем в Гренландии
США не допустят Россию или Китай ни в Венесуэлу, ни в Гренландию, однако рассчитывают на то, что Каракас станет Вашингтону союзником. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме, передает ТАСС.
По его словам, Соединённые Штаты намерены предпринять определённые действия в отношении Гренландии, независимо от желания самой страны. Если Вашингтон не вмешается, есть риск, что Гренландию могут взять под контроль Россия или Китай.
Трамп добавил, что США не потерпят соседства с Россией и Китаем.
Глава Белого дома неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он обосновывал это ее стратегической значимостью для национальной безопасности и защиты интересов «свободного мира».
