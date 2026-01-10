Трамп заявил, что не допустит соседства США с Россией и Китаем в Гренландии

10 января 2026, 08:13

Трамп: США не хотят видеть Россию и КНР ни в Венесуэле, ни в Гренландии

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

США не допустят Россию или Китай ни в Венесуэлу, ни в Гренландию, однако рассчитывают на то, что Каракас станет Вашингтону союзником. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме, передает ТАСС.