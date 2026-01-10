Достижения.рф

Трамп заявил, что не допустит соседства США с Россией и Китаем в Гренландии

Трамп: США не хотят видеть Россию и КНР ни в Венесуэле, ни в Гренландии
Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

США не допустят Россию или Китай ни в Венесуэлу, ни в Гренландию, однако рассчитывают на то, что Каракас станет Вашингтону союзником. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме, передает ТАСС.



По его словам, Соединённые Штаты намерены предпринять определённые действия в отношении Гренландии, независимо от желания самой страны. Если Вашингтон не вмешается, есть риск, что Гренландию могут взять под контроль Россия или Китай.

Трамп добавил, что США не потерпят соседства с Россией и Китаем.

Глава Белого дома неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он обосновывал это ее стратегической значимостью для национальной безопасности и защиты интересов «свободного мира».

Екатерина Коршунова

