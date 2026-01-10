Трамп заявил о готовности США продавать нефть России и Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона продавать нефть России и Китаю. Это заявление он сделал в ходе встречи с руководителями американских нефтегазовых компаний, передает РИА Новости.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что США открыты для такого бизнеса c РФ И КНР «практически сразу» и готовы удовлетворить потребности обеих стран в нефти.
«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле) или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах», — сказал он.
Трамп также добавил, что любит народы России и Китая.
Напомним, что 7 января США выдвинули новым властям Венесуэлы жёсткие условия для получения разрешения на увеличение нефтедобычи. Вашингтон потребовал от Каракаса полностью разорвать экономические связи с несколькими странами, включая РФ.
Ранее Трамп не исключил, что операция в Венесуэле могла стать актом мести со стороны родившегося в семье кубинских эмигрантов американского государственного секретаря Марко Рубио.