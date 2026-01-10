Трамп заявил о готовности США продавать нефть России и Китаю

10 января 2026, 01:51

Фото: iStock/Pridannikov

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона продавать нефть России и Китаю. Это заявление он сделал в ходе встречи с руководителями американских нефтегазовых компаний, передает РИА Новости.





Хозяин Белого дома подчеркнул, что США открыты для такого бизнеса c РФ И КНР «практически сразу» и готовы удовлетворить потребности обеих стран в нефти.





«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле) или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах», — сказал он.