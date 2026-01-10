Стало известно об усилившемся в НАТО расколе после удара российским «Орешником»

10 января 2026, 02:54

BZ: Развертывание Россией «Орешника» усугубило раскол в НАТО

Фото: iStock/vadimrysev

Развёртывание Россией ракетного комплекса средней дальности «Орешник» усугубляет раскол в НАТО. Такое мнение в интервью газете Berliner Zeitung (BZ) высказал австрийский полковник Маркус Райснер.





По его словам, российская система заставляет администрацию президента США Дональда Трампа больше заботиться о безопасности собственной страны и все настойчивее требовать от Дании передачи Гренландии.



Такое положение вещей значительно ослабляет единство НАТО, считает австриец.





«Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию», — сказал он.