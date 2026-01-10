Стало известно об усилившемся в НАТО расколе после удара российским «Орешником»
BZ: Развертывание Россией «Орешника» усугубило раскол в НАТО
Развёртывание Россией ракетного комплекса средней дальности «Орешник» усугубляет раскол в НАТО. Такое мнение в интервью газете Berliner Zeitung (BZ) высказал австрийский полковник Маркус Райснер.
По его словам, российская система заставляет администрацию президента США Дональда Трампа больше заботиться о безопасности собственной страны и все настойчивее требовать от Дании передачи Гренландии.
Такое положение вещей значительно ослабляет единство НАТО, считает австриец.
«Тяжелейший удар»: В Госдуме раскрыли масштаб поражения предприятий ВПК Украины
Эксперт добавил, что европейским странам на фоне появившегося у РФ «Орешника» необходимо срочно пересмотреть свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения.
«Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию», — сказал он.Ранее в Минобороны сообщили о применении гиперзвуковых ракет «Орешник» для удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку по резиценции президента РФ Владимира Путина. Кадры прилета распространились в Сети. Отмечалось, что в результате удара все поставленные цели были достигнуты.
9 января депутат Госдумы Андрей Колесник высказал предположение, что российская армия может применить в ходе специальной военной операции ранее не использовавшиеся комплексы. По его словам, Россия сохраняет в запасе «много козырей».