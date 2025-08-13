Раскрыта реакция американских чиновников на решение Путина приехать на Аляску
Американские чиновники обрадовались решению российского лидера Владимира Путина приехать на Аляску, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, передает CNN.
Уточняется, что чиновники были удивлены, что Путин согласился провести встречу с Трампом на американской территории.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
До этого сообщалось, что Аляска полностью погрузилась в подготовку саммита России и США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
