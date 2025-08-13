Раскрыта реакция американских чиновников на решение Путина приехать на Аляску

13 августа 2025, 08:08

CNN: в США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску для встречи с Трампом

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Американские чиновники обрадовались решению российского лидера Владимира Путина приехать на Аляску, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, передает CNN.