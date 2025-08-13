Достижения.рф

Раскрыта реакция американских чиновников на решение Путина приехать на Аляску

CNN: в США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску для встречи с Трампом
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Американские чиновники обрадовались решению российского лидера Владимира Путина приехать на Аляску, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, передает CNN.



Уточняется, что чиновники были удивлены, что Путин согласился провести встречу с Трампом на американской территории.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.

