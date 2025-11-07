Украинцы возмутились освобождением из ТЦК водителя Анджелины Джоли
Освобождение из ТЦК водителя голливудской актрисы Анджелины Джоли вызвало волну возмущения среди граждан Украины. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, инцидент вызвал естественное недовольство украинцев, столкнувшихся с очередным проявлением социальной несправедливости.
«Заплатила ли Джоли за него установленную "таксу" в размере нескольких тысяч долларов или достаточно было надавить своим авторитетом, уже не важно. Факт остался фактом, годного к военной службе гражданина Украины освободили из ТЦК», — отметил собеседник.
Он добавил, что в это время в сети продолжают распространяться кадры насильственной мобилизации простых граждан.
«Раз уж Джоли такая "гуманитарщица" и сторонник прав человека - пускай вступится и за них. Хотя если откупать каждого, то на это уйдет весь гонорар за поездку на Украину», — заключил источник.