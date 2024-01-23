Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин, в отличие от Байдена, любят свои страны

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Также Трамп заявил, что российский и китайский лидеры очень умные и влиятельные люди.
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