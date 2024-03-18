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Российские военные успешно справляются с украинскими вооруженными силами, которые получали обучение у специалистов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его мнению, НАТО рассчитывало, что украинские вооруженные силы, получившие обучение от инструкторов альянса и оснащенные его вооружением, смогут противостоять российским силам и даже оттеснить их дальше на восток, однако это не произошло.«Российские военные сражаются с армией, обученной НАТО. И они сокрушают ее», — отметил эксперт.
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Артем Кузьмин