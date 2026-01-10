Орбана выдвинули кандидатом на пост премьера Венгрии от правящей партии

10 января 2026, 20:10

ФИДЕС единогласно поддержала Виктора Орбана на парламентских выборах

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» официально выдвинула действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана кандидатом на пост главы правительства на предстоящих парламентских выборах.





Решение было принято на 31-м съезде партии в Будапеште, трансляцию мероприятия вел телеканал M1.



Кандидатура Орбана была поддержана единогласно и на безальтернативной основе. Выступая перед делегатами, премьер-министр поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и подчеркнул, что, несмотря на многолетний политический опыт, он по-прежнему готов продолжать работу на посту главы правительства.





«После 20 лет пребывания на этой должности я остаюсь готовым к выполнению этой задачи», — заявил Орбан.