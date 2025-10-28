Трамп сообщил о прохождении МРТ
Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел МРТ и получил «идеальные результаты». Об этом сообщает телеканал NBC.
Американский лидер подтвердил, что отправился на обследование в начале октября в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Однако он отказался вдаваться в подробности, не объяснив причину прохождения МРТ. Вместо этого он посоветовал журналистам «спросить врачей», считающих его результаты «одними из лучших, которые когда-либо видели».
«Да, мне сделали МРТ. И результаты были идеальными», — сказал Трамп.Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сделала республиканцу символический подарок в ходе его рабочего визита в Токио.