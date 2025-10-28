Трамп сообщил о прохождении МРТ

28 октября 2025, 09:58

Трамп заявил, что получил идеальные результаты МРТ

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел МРТ и получил «идеальные результаты». Об этом сообщает телеканал NBC.





Американский лидер подтвердил, что отправился на обследование в начале октября в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Однако он отказался вдаваться в подробности, не объяснив причину прохождения МРТ. Вместо этого он посоветовал журналистам «спросить врачей», считающих его результаты «одними из лучших, которые когда-либо видели».

«Да, мне сделали МРТ. И результаты были идеальными», — сказал Трамп.