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В Белом доме объяснили оскорбительные слова Байдена о Путине

Белый дом: слова Байдена о Путине вызваны беспокойством за нацбезопасность
23 февраля 2024, 05:47
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине вызвали тревогу в отношении национальной безопасности, по словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, Джона Кирби, как сообщает РИА Новости.
«Мы серьезно обеспокоены национальной безопасностью в контексте отношений с Россией... Президент сосредоточен на этом, когда говорит о потенциальных угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и его страны», — подчеркнул Кирби.
Ранее, 22 февраля, посольство России в Вашингтоне выразило протест в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина.


«Мы отправили решительную ноту протеста в связи с оскорбительным характером и неприемлемостью подобных высказываний со стороны американского руководства в адрес президента России», — заявил посол Анатолий Антонов.
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Зеленский отказался заключать новые минские соглашения
Зеленский: Киев не желает повторять минские соглашения
23 февраля 2024, 05:44

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет подписывать новое соглашение, аналогичное Минскому.
По его словам, речь идет не только о территориальном вопросе, но и о безопасности Украины. «Мы не верим в новые замороженные конфликты», – подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент отказася от плана Дональда Трампа по урегулированиу конфликта на Украине.

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Зеленский заявил, что Трамп не способен урегулировать конфликт на Украине
Зеленский отказался от плана Трампа по решению украинской проблемы
23 февраля 2024, 05:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией в течение 24 часов нереален. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Зеленский предупредил американских политиков, что он не сможет «решить эту трагедию» с ним. Он также повторил свой призыв к президенту Трампу приехать на Украину, чтобы поговорить о конфликте.

«Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию», – подчеркнул глава государства.

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#владимир зеленский
#дональд трамп
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Байден заявил, что он «не подарок», но превосходит Трампа
Байден: я «не подарок», но я лучше Трампа
23 февраля 2024, 03:52

Фото: kremlin

Президент США от демократов Джо Байден заявил, что он «не талантлив», но, безусловно, лучше своего предшественник – республиканца Дональда Трампа. С такой оценкой американский лидер выступил на предвыборном мероприятии в Калифорнии, передает ТАСС.
«Я не подарок [по сравнению] со всеми президентами, но я, черт возьми, точно лучше предыдущего парня», – заявил Байден, которого цитируют журналисты Белого дома.
Президент также выразил мнение, что его оппонент «поддерживает политическое насилие», не замеченное «ни за одним президентом со времен Гражданской войны» в США.

Байден также раскритиковал Трампа за то, что тот назвал патриотами участников нападения на Капитолий в начале 2021 года и пообещал помиловать их в случае избрания президентом.

«Они убили полицейских. Они убили людей», – отметил политик.

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#джозеф байден
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#сша
#дональд трамп
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Белорусская команда Minsk стала первым чемпионом «Игр будущего»
23 февраля 2024, 03:05

Фото: Istockphoto/U. J. Alexander

На турнире «Игры будущего» в Казани команда из Белоруссии под названием Minsk выиграла в дисциплине виртуальных велогонок, сообщила «Российская газета».
«В четверг были определены первые победители. В состязаниях по виртуальным велогонкам лучшей стала команда Minsk из Беларуси», — пишет издание.
Соревнование состояло из пяти этапов. Белорусская команда набрала 522 очка, опередив российскую и итальянскую команды. Участвовали 12 коллективов с призерами различных международных соревнований.

«Игры будущего» представляют собой мультиспортивный турнир с призовым фондом в размере десять миллионов долларов, в котором приняли участие 277 команд из 107 стран. Это мероприятие предлагает новые виды спорта вместо традиционных дисциплин. Турнир открылся 21 февраля в Казани.

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#сша
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#победители
#игры
#путин
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Пашинян возложил на Россию вину за призывы к свержению власти в Армении
Пашинян: российские чиновники требовали свергнуть власть в Армении
23 февраля 2024, 02:32

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в призывах к свержению правительства в республике. Политик сделал это заявление в интервью телеканалу France 24.
По его словам, осенью 2023 года российские власти «открыто призывали» армянский народ восстать и свергнуть правительство. При этом он не назвал ни одного человека.

Пашинян также пожаловался, что уже шесть лет наблюдает антиармянскую пропаганду на российских телеканалах.

Ранее он заявил, что Армения приостановила участи в деятельности ОДКБ.

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#армения
#россия
#политика
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В США воздержались от комментирования сообщений о пропавших в Авдеевке военных ВСУ
Пентагон отказался комментировать сообщения о пропавших в Авдеевке военных ВСУ
23 февраля 2024, 01:37

Фото: iStock/icholakov

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась давать комментарии сообщениям о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отвода войск из Авдеевки, сообщает информационное агентство ТАСС.

По ее словам, Соединенные Штаты пока не оценили ситуацию. Она посоветовал журналистам обратиться за комментариями по этому вопросу к украинской стороне.

Ранее Сингх утверждала, что ВСУ добивается успехов в восточных и южных частях Украины.

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#сво
#всу
#украина
#военные
#сша
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Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян
Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ
23 февраля 2024, 01:36

Фото: сайт Кремля

Соглашение о коллективной безопасности относительно Армении не было выполнено, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. В связи с этим он заявил о заморозке участия своей страны в этой организации (ОДКБ).
«По нашему мнению, соглашение о коллективной безопасности в отношении Армении не было выполнено, особенно в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным для нас. Мы приостановили наше участие в этом соглашении. Посмотрим, как разовьется ситуация», — сказал Пашинян.
Организация (ОДКБ) включает в себя шесть стран: Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул в конце мая значимость участия армянской стороны в совместных оперативных и боевых подготовках в рамках ОДКБ.

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#казахстан
#сергей шойгу
#соглашение
#министр
#азербайджан
#армения
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Вашингтон напрямую связывался с Москвой по вопросу космического ядерного оружия
WSJ: США контактировали с Россией по теме ядерного оружия в космосе
23 февраля 2024, 00:06

Фото: iStock/photoguns

Администрация президента США Джо Байдена контактирует с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник президента России Юрий Ушаков связывались друг с другом. По словам собеседника WSJ, Вашингтон призвал Москву «не размещать новое противоспутниковое оружие» с ядерным зарядом. Эксперт отметил, что это служит нарушением Договора о космосе и угрожает интересам национальной безопасности США.

Вечером 15 февраля американские СМИ сообщили, что Россия стремится реализовать планы по размещению ядерного оружия в космосе. Подробности не приводились, но было ясно, что речь идет не о сбросе бомбы на Землю, а о возможном применении против спутников.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США обеспокоены разработкой Россией противоспутникового оружия. По его словам, Вашингтон контактирует с Россией, чтобы обсудить информацию о новых угрозах национальной безопасности.

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#россия
#спутник
#космос
#ядерное оружие
#сша
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Блинкен не вступал в разговор с Лавровым на встрече G20
Блинкен не контактировал с Лавровым на заседании G20 в Рио-де-Жанейро
22 февраля 2024, 23:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не общался с России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 в Бразилии. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Но я слышал его выступления на встречах, и я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», – отметил глава Госдепа.

Ранее Лавров отреагировал на высказывания Блинкена, заявив, что в системе международных отношений странам приходится делать выбор: быть за столом или в меню. На пресс-конференции в Рио-де-Жанейро после встречи министров иностранных дел G20 Лавров выразил надежду, что Запад не подавится «за демократическим столом».

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#сша
#сергей лавров
#мид
#g20
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