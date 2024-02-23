В Белом доме объяснили оскорбительные слова Байдена о Путине

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Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине вызвали тревогу в отношении национальной безопасности, по словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, Джона Кирби, как сообщает РИА Новости.
«Мы серьезно обеспокоены национальной безопасностью в контексте отношений с Россией... Президент сосредоточен на этом, когда говорит о потенциальных угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и его страны», — подчеркнул Кирби.Ранее, 22 февраля, посольство России в Вашингтоне выразило протест в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина.
«Мы отправили решительную ноту протеста в связи с оскорбительным характером и неприемлемостью подобных высказываний со стороны американского руководства в адрес президента России», — заявил посол Анатолий Антонов.Читайте также:
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Артем Кузьмин