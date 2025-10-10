«Расколоть общество»: Володин раскритиковал Нобелевскую премию мира за поддержку оппозиции
Володин: Нобелевская премия мира финансирует революции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что средства Нобелевской премии мира используются для финансирования революций и оппозиции, а не по прямому назначению. Его комментарий появился в канале Max.
«Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью неё кукловоды финансируют своих политических марионеток», — отметил он.Такое заявление Володин сделал после присуждения премии лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
По его словам, Венесуэла борется за независимость, а оппозиция стремится «посеять рознь, столкнуть людей друг с другом, расколоть общество». Поэтому поддержка её деятельности Нобелевским комитетом, по мнению Володина, является абсурдной и вредной.