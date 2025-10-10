«Расколоть общество»: Володин раскритиковал Нобелевскую премию мира за поддержку оппозиции

10 октября 2025, 19:35

Володин: Нобелевская премия мира финансирует революции

Вячеслав Володин (Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что средства Нобелевской премии мира используются для финансирования революций и оппозиции, а не по прямому назначению.







«Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью неё кукловоды финансируют своих политических марионеток», — отметил он.