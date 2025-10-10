Медведев поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Медведев отметил подвиг корейских военных в Курской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил благодарность КНДР и её лидеру Ким Чен Ыну за подвиг корейских военных, которые помогали российским войскам в освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пользуясь этой возможностью, хочу высказать слова нашей огромной благодарности корейскому народу, лидеру Кореи Ким Чен Ыну за те решения, которые были приняты, и за подвиг, который совершили корейские военнослужащие, помогая нашим вооружённым силам громить врага в Курской области», — заявил заместитель председателя Совбеза РФ.Ранее Медведев присутствовал на военном параде в Пхеньяне, посвящённом 80-летию Трудовой партии Кореи, который проходил на площади имени Ким Ир Сена. Он занял место на главной трибуне вместе с руководителями иностранных делегаций и наблюдал за парадом вместе с лидером страны.