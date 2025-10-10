Медведев поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

10 октября 2025, 20:30

Медведев отметил подвиг корейских военных в Курской области

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил благодарность КНДР и её лидеру Ким Чен Ыну за подвиг корейских военных, которые помогали российским войскам в освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.







«Пользуясь этой возможностью, хочу высказать слова нашей огромной благодарности корейскому народу, лидеру Кореи Ким Чен Ыну за те решения, которые были приняты, и за подвиг, который совершили корейские военнослужащие, помогая нашим вооружённым силам громить врага в Курской области», — заявил заместитель председателя Совбеза РФ.