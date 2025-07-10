Трамп заявил о готовности одобрить ужесточение санкций против РФ при одном условии

10 июля 2025, 03:44

Politico: Трамп одобрит ужесточение санкций против РФ при расширении его полномочий

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, но только при условии внесения изменений. Он требует расширить полномочия главы государства в сфере внешней политики. Об этом сообщило издание Politico в среду.





Ранее газета The New York Times уточняла, что в США могут утвердить новый законопроект о санкциях против России еще до 1 августа 2025 года.





«Вашингтон хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций», — говорится в материале Politico.