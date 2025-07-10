Трамп заявил о готовности одобрить ужесточение санкций против РФ при одном условии
Politico: Трамп одобрит ужесточение санкций против РФ при расширении его полномочий
Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, но только при условии внесения изменений. Он требует расширить полномочия главы государства в сфере внешней политики. Об этом сообщило издание Politico в среду.
Ранее газета The New York Times уточняла, что в США могут утвердить новый законопроект о санкциях против России еще до 1 августа 2025 года.
«Вашингтон хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций», — говорится в материале Politico.В текущей редакции документ позволяет президенту США на 180 дней отменить 500-процентные пошлины для стран, закупающих российскую нефть и уран.
Сенатор Линдси Грэм*, обсудив вопрос с Белым домом, согласился добавить возможность продления этой отсрочки, но при условии последующего контроля со стороны Конгресса. Администрация требует исключить данный механизм контроля.
*Внесен в российский список террористов и экстремистов