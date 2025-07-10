Заключенные подрались в комнате для свиданий и затянули в потасовку родню

Daily Mail: В тюрьме Австралии заключенные и посетительницы подрались во время визита
Фото: iStock/OlFedv

В австралийской тюрьме штата Новый Южный Уэльс произошла массовая драка с участием заключенных и их родни. Инцидент случился в исправительном учреждении города Батерст еще 8 февраля, сообщает Daily Mail.



Конфликт начался в комнате для свиданий, его причины официально не названы. Известно только, что два заключенных сцепились друг с другом. Пришедшие навестить их родственники, две женщины и один мужчина, быстро присоединились к потасовке.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как охранники немедленно бросились разнимать дерущихся. Несмотря на их усилия, участники успели нанести друг другу и персоналу множество ударов. Наиболее серьезно пострадал тюремный надзиратель, получивший перелом руки.

По итогам расследования к ответственности привлекли обоих изначально подравшихся заключенных, а также трех посетителей. Все пятеро предстали перед судом в начале июля.

Мария Моисеева

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