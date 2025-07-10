Заключенные подрались в комнате для свиданий и затянули в потасовку родню

10 июля 2025, 03:25

Daily Mail: В тюрьме Австралии заключенные и посетительницы подрались во время визита

Фото: iStock/OlFedv

В австралийской тюрьме штата Новый Южный Уэльс произошла массовая драка с участием заключенных и их родни. Инцидент случился в исправительном учреждении города Батерст еще 8 февраля, сообщает Daily Mail.