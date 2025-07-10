Экс-вокалист «Тараканов» вновь не сумел оспорить статус иноагента в суде

10 июля 2025, 02:25

Экс-вокалисту «Тараканов» Спирину* не удалось оспорить статус иноагента в суде

Дмитрий Спирин* (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Московский городской суд отказал бывшему вокалисту группы «Тараканы» Дмитрию Спирину* в удовлетворении жалобы на решение о включении его в реестр иностранных агентов. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.





В прошлом году Минюст РФ велел причислить музыканта к иноагентам. По информации ведомства, основанием для признания иностранным агентом послужили действия Спирина*, включавшие выступления против СВО, а также распространение недостоверной информации, формирующей негативный образ России и ее армии.



Более того, Спирин* создавал и распространял материалы других иностранных агентов для неограниченного круга лиц в рамках осуществления политической деятельности.





«Решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 14 октября 2024 года оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в судебных документах относительно попытки Спирина* обжаловать статус иноагента.