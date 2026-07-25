Трамп примерил кепку «2028» и выразил желание баллотироваться на «четвертый срок»
Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что намерен баллотироваться на четвёртый срок. Своё заявление он сделал, выступая перед журналистами на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.
Действующий американский лидер, для которого нынешний срок является вторым, неоднократно оспаривал результаты выборов 2020 года, которые проиграл Джо Байдену. На этот раз он появился перед СМИ в кепке с надписью «Трамп 2028» и объявил о своём желании участвовать в гонке в четвёртый раз, добавив, что «побеждал уже трижды».
Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах должны состояться через два года. При этом одна из поправок к конституции США прямо запрещает любому лицу занимать пост президента более двух четырёхлетних сроков, хотя Трамп ранее допускал существование способов, которые могли бы позволить обойти это ограничение.
Несколько дней назад американский журналист Такер Карлсон высказал резкую критику в адрес Демократической партии США. По его мнению, политическая сила питает неприязнь к России, потому что это белая христианская страна. Сам Карлсон уверен, что РФ — потрясающая страна, ведь визиты на ее территорию оставили у него прекрасное впечатление.
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