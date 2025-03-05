Трамп сделал важное заявление о Зеленском

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского, который заверил о своей готовности сесть за стол переговоров для установления мира на Украине. Об этом американский лидер сказал во время выступления в конгрессе.
«Сегодня я получил важное письмо от Зеленского. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира», — заявил Трамп.Он подчеркнул, что настало время завершить конфликт. Для этого, по словам Трампа, нужно разговаривать с обеими сторонами противостояния.
Так, американский лидер уточнил, что Вашингтон получает «мощные сигналы» из России о готовности к миру, и добавил, что его администрация за 43 дня уже добилась в вопросе урегулирования конфликта больше, чем другие за все годы.
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