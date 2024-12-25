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Украина не сможет создать ядерное оружие самостоятельно, если ей не предоставят компоненты извне, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Самостоятельно Киевский режим, как там они говорят, за несколько недель не может создать ядерное оружие, это факт», — прокомментировала дипломат РИА Новости.
Она подчеркнула, что украинским властям неплохо было бы разобраться с вопросами отопления, в частности, «людей согреть и накормить».
Ранее Захарова жестко ответила президенту Молдавии Майе Санду на ее слова о русском языке.
Перед этим на Украине рассказали, когда и кто начал готовить Владимира Зеленского к противостоянию с Россией. Отмечалось, что главе киевского режима помогли с захватом власти в стране.
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Никита Кротов