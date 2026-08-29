Министр обороны ФРГ призвал запретить главную оппозиционную партию перед выборами

29 августа 2026, 04:44

Глава Минобороны ФРГ Писториус призвал запретить партию АдГ

Фото: iStock/photosvit

Министр обороны Германии Борис Писториус и руководитель федеральной земли Баден‑Вюртемберг Джем Оздемир выступили с инициативой о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в четырёх регионах ФРГ — Саксонии‑Анхальт, Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.