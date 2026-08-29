Министр обороны ФРГ призвал запретить главную оппозиционную партию перед выборами
Министр обороны Германии Борис Писториус и руководитель федеральной земли Баден‑Вюртемберг Джем Оздемир выступили с инициативой о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в четырёх регионах ФРГ — Саксонии‑Анхальт, Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.
С соответствующим призывом они обратились в Конституционный суд страны. Об этом 28 августа написало издание Financial Times.
Свою позицию политики изложили в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. В материале они указали, что в отделениях АдГ в названных регионах доминируют сторонники этнонационалистической идеологии. В частности, в статье приводится характеристика, согласно которой отдельные представители партии определяют «истинных немцев» через призму «правильной крови, правильной родословной и правильных убеждений».
Чиновники настаивают на оперативном запуске судебного разбирательства в отношении фракции. По их мнению, члены АдГ не стремятся к совершенствованию демократической системы, а, напротив, нацелены на её ликвидацию.
Публикация статьи совпала по времени с подготовкой к выборам в Саксонии‑Анхальт. В этом регионе АдГ имеет шансы получить значительную поддержку избирателей и одержать победу. Как отмечают СМИ, обращение Писториуса и Оздемира свидетельствует о серьёзной обеспокоенности властей ростом популярности партии.
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