Трамп заявил о желании США помочь Китаю

12 октября 2025, 20:33

Президент США Трамп заявил о желании Америки помочь Китаю

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в посте на Truth Social, появившемся на фоне нового торгового конфликта с Китаем, заверил, что поводов для паники нет.





Он обратился к американской публике и попросил не переживать по поводу КНР.





«Он (председатель КНР Си Цзиньпин) не хочет [экономической] депрессии для своей страны — и я тоже», — сказано в публикации.