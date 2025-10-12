Трамп заявил о желании США помочь Китаю
Президент США Трамп заявил о желании Америки помочь Китаю
Президент США Дональд Трамп в посте на Truth Social, появившемся на фоне нового торгового конфликта с Китаем, заверил, что поводов для паники нет.
Он обратился к американской публике и попросил не переживать по поводу КНР.
«Он (председатель КНР Си Цзиньпин) не хочет [экономической] депрессии для своей страны — и я тоже», — сказано в публикации.
Трамп добавил, что Вашингтон стремится помочь Пекину, а не навредить ему.
Накануне лидер США объявил о вводе с 1 ноября пошлин в размере 100% на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам, а также о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение».
Эти шаги он объяснил якобы ответом на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Решение последовало за тем, как Пекин ввёл экспортные ограничения на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов — сферу, где Китай контролирует около 70% мирового рынка.
Объявление Трампа спровоцировало падение на американских фондовых площадках, в результате чего капитализация рынков сократилась примерно на $1,65 трлн.