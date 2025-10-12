Трамп назвал украинский импичмент в его отношении незаконным
Трамп назвал украинский импичмент 2019 года фальсификацией
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social заявил, что импичмент, связанный с Украиной в 2019 году, был подделкой, превосходящей по масштабу Уотергейт (скандал, связанный с отставкой 37-го президента Америки Ричарда Никсона — прим. ред.).
Он также обвинил тогдашнего конгрессмена-демократа Адама Шиффа в коррупции и нарушении закона. Шифф в то время возглавлял расследование в Палате представителей и позже выступал обвинителем на судебном процессе по импичменту в 2020 году.
«Связанный с украинским импичментом обман был гораздо более масштабным незаконным обманом...» — написал республиканец.Поводом для процедуры стало опубликованное содержание телефонного разговора 2019 года между Трампом и действующим на тот момент президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе Трамп, по данным СМИ, просил Киев начать расследование в отношении предполагаемого давления в 2016 году со стороны вице-президента Джо Байдена на украинские власти по делу компании Burisma, связанной с его сыном Хантером.
Украинская сторона расследование не возобновила, но сам факт разговора стал основанием для импичмента.