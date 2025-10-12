Трамп назвал украинский импичмент в его отношении незаконным

12 октября 2025, 20:23

Трамп назвал украинский импичмент 2019 года фальсификацией

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social заявил, что импичмент, связанный с Украиной в 2019 году, был подделкой, превосходящей по масштабу Уотергейт (скандал, связанный с отставкой 37-го президента Америки Ричарда Никсона — прим. ред.).





Он также обвинил тогдашнего конгрессмена-демократа Адама Шиффа в коррупции и нарушении закона. Шифф в то время возглавлял расследование в Палате представителей и позже выступал обвинителем на судебном процессе по импичменту в 2020 году.



