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«Должны быстро осознать»: ​Лавров сделал жесткое предупреждение Европе о ее ​позиции

​Лавров: Европе не следует разговаривать с Россией на языке превосходства
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа должна отказаться от разговоров с Москвой с позиции превосходства. Информацию об этом передает РИА Новости.
Это стало реакцией на высказывание Эммануэля Макрона о планах международной коалиции под руководством Франции и Великобритании направить войска на Украину после завершения конфликта для «сдерживания» России.

Министр подчеркнул, что подобный тон неприемлем, а страны, поддерживающие такую риторику, обязаны пересмотреть подход.

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«И если эта «коалиция желающих» возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать», — добавил он.
Лавров также акцентировал, что Россия не допустит возрождения нацистских тенденций в Европе и будет бороться за искоренение этой идеологии. Отдельно он призвал европейские страны вернуться к «подлинным ценностям».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз рекомендовал странам-кандидатам в ЕС избегать участия в параде 9 Мая в Москве.

На фоне подготовки к 80-летию Победы в 2025 году Москва ожидает визитов лидеров Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Индии и Словакии.

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Срок объявленного Россией пасхального перемирия истек в полночь 21 апреля
21 апреля 2025, 01:55

Фото: iStock/Diy1

Срок пасхального перемирия, объявленного Россией с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля, истек без продления. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Владимир Путин не отдавал команд по возобновлению режима прекращения огня.
Перемирие длилось 30 часов, в течение которых российские войска строго соблюдали приказ о прекращении боевых действий, оставаясь на занятых позициях. Минобороны РФ уточнило, что начальник Генштаба Валерий Герасимов лично контролировал выполнение распоряжений.

В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Однако сообщалось, что за это время ВСУ предприняли несколько атак в ДНР, применили БПЛА (не менее 900 ударов дронами) и обстреляли приграничные регионы России. Это привело к жертвам среди мирного населения.

Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном продлении перемирия, подтвердил, что такие планы отсутствуют. Это второе подобное перемирие за время СВО: первое, объявленное в 2023 году в честь Рождества, также было нарушено Украиной. Такое поступок Кремле назвали «циничным и необъяснимым шагом».

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Трамп: надеюсь, РФ и Украина заключат сделку уже на следующей неделе
20 апреля 2025, 23:55

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной уже на следующей неделе. Об этом он сообщил 20 апреля в своем блоге.
«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на следующей неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал Трамп.
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Ранее Захарова в своём Telegram-канале написала, что во время Пасхи украинские войска не соблюдали объявленное президентом России Владимиром Путиным и поддержанное Владимиром Зеленским пасхальное перемирие.

«Оно (перемирие) киевским режимом во время Пасхи не соблюдалось. Причём использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — написала официальный представитель МИД.
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ВСУ семь раз обстреляли Горловку на фоне пасхального перемирия
20 апреля 2025, 22:41

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ седьмой раз с начала суток обстреляли Горловку на фоне объявленного пасхального перемирия. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).
Отмечается, что в 20:10 мск был зафиксирован обстрел из населённого пункта Дылеевка на Украине в сторону Горловки. Для ударов ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. В общей сложности было выпущено четыре снаряда.

Ранее сообщалось, что с 6:30 утра 20 апреля украинские войска произвели шесть ударов, выпустив 20 снарядов. Также в 14:35 Горловка была атакована дроном-камикадзе. Помимо этого, были применены кассетные боеприпасы.

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Захарова: Украина нарушила пасхальное перемирие, применив HIMARS
20 апреля 2025, 22:18

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Украина нарушала пасхальное перемирие, использовав для ударов американские РСЗО HIMARS. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США, выразившего надежду на продление перемирия между Москвой и Киевом после Пасхи.
Захарова в своём Telegram-канале написала, что во время Пасхи украинские войска не соблюдали объявленное президентом России Владимиром Путиным и поддержанное Владимиром Зеленским перемирие.

Дипломат подчеркнула, что это была не случайность, а закономерность, поскольку во время моратория на удары по топливно-энергетическому комплексу ВСУ продолжали целенаправленно ударять именно по таким объектам на территории России. При этом, Владимир Зеленский, как и в нынешней ситуации, согласился соблюдать условия ограничений.

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#россия
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#удар
#обстрел
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В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия
Песков: Путин не распоряжался о продлении пасхального перемирия
20 апреля 2025, 19:38

Фото: iStock/TomasSereda

Президент России Владимир Путин не давал поручения о продлении объявленного накануне пасхального перемирия в конфликте с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Отвечая на вопрос, рассматривал ли Путин возможность продления пасхального перемирия, Песков подчеркнул, что пока иных команд не поступало.

Напомним, что 19 апреля Путин в ходе разговора в Кремле с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. Вскоре на него отреагировал Владимир Зеленский, который заявил, что Киев готов действовать «зеркально» в этом вопросе. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – подчеркнул политик и предложил продлить перемирие до 30 дней.

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