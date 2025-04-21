«Должны быстро осознать»: ​Лавров сделал жесткое предупреждение Европе о ее ​позиции

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа должна отказаться от разговоров с Москвой с позиции превосходства. Информацию об этом передает РИА Новости.
Это стало реакцией на высказывание Эммануэля Макрона о планах международной коалиции под руководством Франции и Великобритании направить войска на Украину после завершения конфликта для «сдерживания» России.
Министр подчеркнул, что подобный тон неприемлем, а страны, поддерживающие такую риторику, обязаны пересмотреть подход.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз рекомендовал странам-кандидатам в ЕС избегать участия в параде 9 Мая в Москве.
На фоне подготовки к 80-летию Победы в 2025 году Москва ожидает визитов лидеров Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Индии и Словакии.
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Министр подчеркнул, что подобный тон неприемлем, а страны, поддерживающие такую риторику, обязаны пересмотреть подход.
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«И если эта «коалиция желающих» возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать», — добавил он.Лавров также акцентировал, что Россия не допустит возрождения нацистских тенденций в Европе и будет бороться за искоренение этой идеологии. Отдельно он призвал европейские страны вернуться к «подлинным ценностям».
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз рекомендовал странам-кандидатам в ЕС избегать участия в параде 9 Мая в Москве.
На фоне подготовки к 80-летию Победы в 2025 году Москва ожидает визитов лидеров Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Индии и Словакии.
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Мария Моисеева