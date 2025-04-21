США вновь ударили по Йемену: погибло не менее 12 человек, десятки пострадали

При авиаударах ВВС США по столице Йемена Сане, контролируемой мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы), погибло не менее 12 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в администрации хуситов, передает телеканал Al Masirah.