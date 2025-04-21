США вновь ударили по Йемену: погибло не менее 12 человек, десятки пострадали

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При авиаударах ВВС США по столице Йемена Сане, контролируемой мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы), погибло не менее 12 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в администрации хуситов, передает телеканал Al Masirah.
По предварительным данным, удар был нанесен по рынку в районе Фарва.
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«По предварительным данным, число погибших в результате атаки США на рынок в районе Фарва возросло до 12, еще 30 человек получили ранения», — цитирует подконтрольный мятежникам Al Masirah заявление министерства.18 апреля сообщалось, что военные США уничтожили нефтяной порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый военно-политическим движением «Ансар Алла». Удар по портовому городу был направлен на уничтожение источников топлива для поддерживаемого Ираном мятежного движения хуситов.
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Мария Моисеева