Трамп заявил, что русский и украинский народы имеют много общего

17 октября 2025, 22:26

Трамп выразил готовность помочь в завершении конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что между Россией и Украиной «много общего» — исторически и культурно. Трансляцию переговоров вел телеканал Fox News.







«Русский и украинский народы, очевидно, имеют между собой много общего, и для меня будет честью завершить конфликт на Украине», — подчеркнул американский лидер.