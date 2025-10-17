Трамп заявил, что русский и украинский народы имеют много общего
Трамп выразил готовность помочь в завершении конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что между Россией и Украиной «много общего» — исторически и культурно. Трансляцию переговоров вел телеканал Fox News.
«Русский и украинский народы, очевидно, имеют между собой много общего, и для меня будет честью завершить конфликт на Украине», — подчеркнул американский лидер.Трамп выразил уверенность, что урегулирование кризиса возможно в ближайшее время, и заявил, что будет прилагать усилия для достижения мира между странами. Он также отметил, что надеется на прогресс до своих запланированных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые должны пройти в конце октября.
Встреча в Белом доме стала первой личной встречей Трампа и Зеленского после возвращения Трампа в Белый дом. Обсуждение, по словам сторон, прошло «в конструктивном ключе» и затронуло вопросы безопасности, энергетики и гуманитарной помощи.