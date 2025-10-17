Достижения.рф

Трамп заявил, что русский и украинский народы имеют много общего

Трамп выразил готовность помочь в завершении конфликта на Украине
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что между Россией и Украиной «много общего» — исторически и культурно. Трансляцию переговоров вел телеканал Fox News.



«Русский и украинский народы, очевидно, имеют между собой много общего, и для меня будет честью завершить конфликт на Украине», — подчеркнул американский лидер.
Трамп выразил уверенность, что урегулирование кризиса возможно в ближайшее время, и заявил, что будет прилагать усилия для достижения мира между странами. Он также отметил, что надеется на прогресс до своих запланированных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые должны пройти в конце октября.

Встреча в Белом доме стала первой личной встречей Трампа и Зеленского после возвращения Трампа в Белый дом. Обсуждение, по словам сторон, прошло «в конструктивном ключе» и затронуло вопросы безопасности, энергетики и гуманитарной помощи.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0