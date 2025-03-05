Трамп заявил об отмене и снижении ряда налогов в США

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Президент США Дональд Трамп заявил об отмене и снижении ряда налогов в стране. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления в Конгрессе.
В частности Трамп пообещал значительно снизить подоходный налог. К тому же будет прекращено налоговое обложение чаевых, соцобеспечения и переработки. Также в США будут отменены налоги на пенсионеров.
Процентные платежи по автокредитам станут доступны для налогового вычета в том случае, если автомобиль американского производства. Трамп пообещал вернуть к жизни автоиндустрию США за счет создания новых заводов. Так в штате Индиана откроется одно из крупнейших производств по сборке автомобилей Honda.
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Процентные платежи по автокредитам станут доступны для налогового вычета в том случае, если автомобиль американского производства. Трамп пообещал вернуть к жизни автоиндустрию США за счет создания новых заводов. Так в штате Индиана откроется одно из крупнейших производств по сборке автомобилей Honda.
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Иван Мусатов