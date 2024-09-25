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Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором, но администрация президента США отказалась. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что фосфорные боеприпасы предлагали включить в последние пакеты военной помощи Украине.
«Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею», — говорится в заявлении.По данным телеканала, Пентагон выступал с такой инициативой уже несколько раз, к примеру, снаряды с белым фосфором просили включить в последние пакеты военной помощи от США.
Отмечается, что если Минобороны США все же удастся продавить Белый дом в этом вопросе, то о разрешении на подобную поставку не будут сообщать публично.
Применение снарядов с белым фосфором запрещается Конвенцией по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия.
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