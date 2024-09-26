В среду, 20 сентября, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва сделал важное заявление, призывающее руководство Украины начать переговоры о достижении мира.
На пресс-конференции в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН он отметил, что Украина не обязана принимать мирные планы Бразилии или Китая, но первой и необходимой мерой является начало диалога.
Он также добавил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский проявил больший политический ум, то упомянул бы, что решение конфликта должно быть достигнуто дипломатическим путем, а не военным.
Бразильский лидер акцентировал внимание на том, что только достижение мира на Украине сможет гарантировать сохранение ее государственности.
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«Им не обязательно принимать предложение Бразилии или Китая… У нас есть лишь предположение, касающееся того, что важно начать переговоры о мире», — подчеркнул да Сильва.
Он также добавил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский проявил больший политический ум, то упомянул бы, что решение конфликта должно быть достигнуто дипломатическим путем, а не военным.
Бразильский лидер акцентировал внимание на том, что только достижение мира на Украине сможет гарантировать сохранение ее государственности.
«Способность привнести этот мир зависит лишь от желания сесть за стол и начать диалог», — резюмировал он.Данная позиция президента Бразилии подчеркивает необходимость дипломатического решения конфликта и открывает пространство для обсуждения различных подходов к мирному разрешению ситуации в регионе.
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Елена Перлова