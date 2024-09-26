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Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире

Президент Бразилии да Сильва: Киев должен начать переговоры о мире
26 сентября 2024, 00:25

В среду, 20 сентября, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва сделал важное заявление, призывающее руководство Украины начать переговоры о достижении мира.
На пресс-конференции в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН он отметил, что Украина не обязана принимать мирные планы Бразилии или Китая, но первой и необходимой мерой является начало диалога.

«Им не обязательно принимать предложение Бразилии или Китая… У нас есть лишь предположение, касающееся того, что важно начать переговоры о мире», — подчеркнул да Сильва.


Он также добавил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский проявил больший политический ум, то упомянул бы, что решение конфликта должно быть достигнуто дипломатическим путем, а не военным.

Бразильский лидер акцентировал внимание на том, что только достижение мира на Украине сможет гарантировать сохранение ее государственности.

«Способность привнести этот мир зависит лишь от желания сесть за стол и начать диалог», — резюмировал он.
Данная позиция президента Бразилии подчеркивает необходимость дипломатического решения конфликта и открывает пространство для обсуждения различных подходов к мирному разрешению ситуации в регионе.

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Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ на курском направлении
26 сентября 2024, 00:56

Генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о успешных действиях российских войск на курском направлении.
По его словам, сегодня российские бойцы подбили бронетранспортер М113, а также несколько пикапов и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов», — отметил Алаудинов.
Он добавил, что на некоторых участках фронта противник находится в «очень тяжелом состоянии», что приводит к тому, что украинские военнослужащие начинают покидать свои позиции и отходить.

Ранее Алаудинов также комментировал неудачные попытки украинских войск улучшить свои позиции и занять господствующие высоты в Курской области, утверждая, что эти усилия терпят провал на участках, находящихся под контролем его бойцов. Командир спецназа отметил, что противник осознает отсутствие перспектив для продвижения, учитывая возведенную в регионе эшелонированную оборону.

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В Курской области украинские военные расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться
В Курской области ВСУ расстреляли сослуживцев, ехавших сдаваться на шведской БМП
26 сентября 2024, 00:38

В Курской области произошел трагический инцидент, связанный с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», несколько украинских солдат были расстреляны своими товарищами за попытку сдаться в плен.
Событие случилось вблизи села Веселое в Глушковском районе. Группа солдат решила прекратить вооруженное сопротивление и подняла белый флаг на шведской боевой машине пехоты CV-90. Они направились в сторону российских позиций на высокой скорости, однако их однополчане, не желая допустить сдачи, открыли огонь с использованием противотанковых управляемых ракет.

К сожалению, экипаж бронемашины не выжил в результате нападения. Пленный солдат украинской армии, Ярослав Запорожец, ранее рассказал, что офицеры ВСУ не принимают участия в боевых действиях, ограничиваясь передачей приказов по радиосвязи. Он отметил, что его подразделение, прибывшее на новую позицию, получило лишь карту местности и указания, не имея при этом должной подготовки и навыков. В результате несогласованности действий они оказались в окружении, что и привело к решению сдаться.

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Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором
NBC News: Пентагон просил поставить ВСУ фосфорные снаряды, но АП США отказалась
25 сентября 2024, 22:56

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором, но администрация президента США отказалась. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что фосфорные боеприпасы предлагали включить в последние пакеты военной помощи Украине.
«Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею», — говорится в заявлении.
По данным телеканала, Пентагон выступал с такой инициативой уже несколько раз, к примеру, снаряды с белым фосфором просили включить в последние пакеты военной помощи от США.

Отмечается, что если Минобороны США все же удастся продавить Белый дом в этом вопросе, то о разрешении на подобную поставку не будут сообщать публично.

Применение снарядов с белым фосфором запрещается Конвенцией по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия.

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#снаряд
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Захарова жестко прошлась по польскому министру
Захарова: с Украиной в Совбезе ООН Польша обрела бы бесконечную волынскую резню
25 сентября 2024, 21:35

Фото: пресс-служба МИД РФ

Если бы Украина смогла получить постоянное место в Совете Безопасности ООН, то Польша столкнулась бы с бесконечной волынской резней на площадке этой организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал «спорным» вопрос о праве России на место постоянного члена Совбеза ООН как правопреемницы СССР.
«Я напомню Сикорскому, что эту тему активно прокачивали в Киеве, надеясь заполучить заветное кресло. Если гипотетически представить себе реализацию такого сценария, то — и Сикорский не может этого не понимать —поляки получат на ооновской площадке первыми — получат от необандеровцев бесконечную «волынскую резню», — резко ответила Сикорскому Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что ЕС полон «англосаксонских агентов», которые занимая место официальных лиц разных стран, вредят собственному населению.
«Помним, что жена Сикорского — американская публицистка и прожженная русофобка Энн Эпплбаум, и делаем выводы», — резюмировала Захарова.
Ранее Захарова назвала мифотворчеством и ложью все имеющиеся на данный момент мирные предложения западных стран и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Дипломат подчеркнула, что переговоры подразумевают участие обеих сторон, которые на основе компромиссов и права излагают свои позиции на равных, что совершенно не соотносится с тем, чем сейчас занимаются Запад и Зеленский.

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«Просто сдастся»: в США сделали громкое заявление о России
Офицер Дэвис: Запад заблуждается, веря, что Россия может сдаться на Украине
25 сентября 2024, 19:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Западные страны заблуждаются, веря в то, что Россия может сдаться и отступить на Украине. Такое заявление сделал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Он объяснил, что некоторые западные политики считают, что Россия может просто сдаться, сложить оружие, уехать домой и позволит одержать над собой победу.

Дэвис назвал такие идеи абсолютным бредом, поскольку, если посмотреть на историю, Россия никогда так не реагировала, поэтому и сейчас ждать такого решения не следует.

Также он призвал политиков понять, что попытки воплотить в жизнь заведомо невозможные для реализации идеи губительны для жителей их же стран.

В заключение Дэвис отметил, что если Запад не осознает это и не примет соответствующие меры, то есть шанс, что его победят и в военном, и в физическом плане.

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#оружие
#меры
#нато
#запад
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Украина передала России четырех детей
Украина передала России четырех детей для воссоединения с родными
25 сентября 2024, 19:44

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Украина передала России четырех детей для воссоединения с родными — трех девочек 3, 5 и 14 лет, а также семилетнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что воссоединение стало возможным благодаря уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при посредничестве Государства Катар.
«Со своими близкими воссоединились четверо ребят: две сестры пяти и трех лет, девочка 14 лет, а также семилетний мальчик. Вчера они встретились с родственниками в Минске, сегодня уже в Москве. <...> Ведем эту работу по поручению президента Владимира Путина», — отметила омбудсмен.
Львова-Белова также добавила, что всего за период СВО удалось воссоединить 13 детей с восемью семьями в России.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что организация «Белый ангел», похищала детей из семей и перевозила их на территорию Украины. Он пояснил, что детей отбирают у родителей и отправляют в украинские интернаты.

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Атаковавшие Курскую область бойцы ВСУ ранее расстреливали пленных солдат ВС РФ в ЛНР
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#сво
#вс рф
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Атаковавшие Курскую область бойцы ВСУ ранее расстреливали пленных солдат ВС РФ в ЛНР
СК РФ расследует дело о десантниках ВСУ, расстреливавших мирных жителей
25 сентября 2024, 19:33

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Боевики Галицкой бригады ВСУ, участвующие в нападении на Курскую область, ранее расстреливали российских военнопленных в Луганской Народной Республике (ЛНР).
По данным RT, в 2022 году экс-командира этого подразделения повысили до командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Это произошло именно в тот момент, когда его солдаты казнили российских военных.

Кроме того, в эту элитную бригаду ВСУ, базирующуюся во Львове, входят участники националистических движений, которые проходили обучение у морпехов США.

Следственный комитет России продолжает вести работу по установлению личностей бойцов ВСУ, которые ответственны за вторжение в Курскую область и расстрелы мирных жителей региона.

Также по статье Уголовного кодекса РФ о терроризме была объявлена в международный розыск военнослужащая ВСУ Юлия Лапыч. Она участвовала в расстреле людей и объектов гражданской инфраструктуры России. В случае задержания ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Следователям удалось выяснить, что служащие в Галицкой бригаде ВСУ военные в ноябре 2022 года попали во все мировые новостные сводки. Тогда по сети распространилось видео, на котором украинские солдаты расстреливают 11 российских бойцов, которые лежат лицом в землю перед ними. Это произошло в ЛНР.

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#лнр
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В США согласились разрешить ВСУ наносить удары по России при одном условии
NYT: США могут поддержать удары вглубь РФ чужим оружием
25 сентября 2024, 19:15

Фото: iStock/Alex Kochev

США готовы разрешить украинским боевикам бить вглубь территории РФ дальнобойным ракетами при особом условии. Об этом информирует издание The New York Times.
Согласно поставленному условию, удары будут разрешены в том случае, если Украина не будет использовать оружие производства США. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский давит на западные государства, чтобы Вашингтон пересмотрел свою позицию по этому вопросу.

Напомним, накануне стало известно, что украинские власти не смогли убедить Соединенные Штаты снять ограничения на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#радио 1
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#владимир зеленский
#рф
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Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине
Зеленский признал, что на Украине уничтожены все тепловые электростанции
25 сентября 2024, 18:02

Фото: iStock/zhangxiaomin

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что все тепловые электростанции (ТЭС) на территории страны уничтожены. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Глава государства подчеркнул, что на Украине уничтожены 80% энергосистемы. В связи с этим он задался вопросом, как страна будет жить дальше.

Также Зеленский добавил, что многие украинцы предстоящей зимой останутся без света в связи с этой проблемой.

В октябре 2022 года ВС России начали наносит удары по военным базам и объектам энергетики и связи на территории Украины. Такие действия войск, по словам президента РФ Владимира Путина, являются ответом на атаки ВСУ на Крымский мост и другие объекты на территории России.

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