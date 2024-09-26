Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире

Украина передала России четырех детей для воссоединения с родными — трех девочек 3, 5 и 14 лет, а также семилетнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что воссоединение стало возможным благодаря уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при посредничестве Государства Катар.