США и Евросоюз готовятся выделить $800 миллиардов на восстановление Украины
США и Евросоюз разрабатывают масштабный план инвестиций в восстановление Украины на сумму до 800 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на соответствующие документы.
Согласно материалу, стратегию рассчитали до 2040 года. Она предусматривает запуск 100-дневного оперативного плана. В течение первых десяти лет предполагается направить около 500 миллиардов долларов государственных и частных инвестиций.
Кроме того, Европейская комиссия намерена выделить Украине дополнительно 100 миллиардов евро в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС, который начнёт действовать с 2028 года. План также предполагает ускорение процесса вступления Украины в Евросоюз.
При этом Politico отмечает, что реализация стратегии напрямую зависит от прекращения огня и наличия гарантий безопасности, которые в настоящее время не обеспечены.
