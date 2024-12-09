В Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Половина парламента Украины одевается как бомжи, копируя Владимира Зеленского. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Так он прокомментировал заявление бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего наряд Зеленского во время встречи с Трампом в Париже неуважением к гражданам США.
По словам Дубинского, в Раде многим нравится «колхозный стиль Зеленского».
Напомним, в субботу, 7 декабря, Дональд Трамп, Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце, которая, по информации местных СМИ, продлилась всего 35 минут.
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По словам Дубинского, в Раде многим нравится «колхозный стиль Зеленского».
«Они разве еще не поняли, что в режиме ларечников — дресс-код ларечников?», — пояснил парламентарий.
Напомним, в субботу, 7 декабря, Дональд Трамп, Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце, которая, по информации местных СМИ, продлилась всего 35 минут.
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Екатерина Коршунова