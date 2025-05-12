Трампа возмутил вопрос о его влиянии на избрание новым папой кардинала из США

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Американский президент Дональд Трамп был возмущен после вопроса журналистов о его влиянии на избрание нового Папы Льва XIV. Об этом глава США написал на своей странице в соцсети The Truth.
«Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме», — заявляет президент.
Причиной возмущения является вопрос журналистки ABC News Марты Раддац. Она поинтересовалась, повлиял ли Трамп на избрание новым папой кардинала из США. На фоне этого президент отметил предвзятое отношение СМИ к его персоне.
Помимо этого Трамп напомнил, что в ходе последних выборов 54% голосов католического электората были отданы в его пользу.
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