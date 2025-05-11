Трамп призвал Киев соглашаться на переговоры с Россией

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Киевский режим должен «немедленно» согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах. Об этом в соцсетях написал американский лидер Дональд Трамп.
«Украина должна согласиться на это немедленно», — сказано в посте.Хозяин Белого дома подчеркнул, что такой диалог определит, «возможна ли сделка».
«Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом», — добавил республиканец.Сегодня Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая. Он подчеркнул, что смысл диалога в устранении первопричин конфликта и установлении долгосрочного мира. Владимир Зеленский в ответ на предложение выдвинул ультиматум.
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Никита Кротов