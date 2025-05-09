Новый папа Римский раскрыл, почему выбрал себе имя Лев XIV

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Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который стал 267-м папой Римским, объяснил выбор своего папского имени (Лев XIV). Он заявил, что мир существует в эпоху новой революции, как во времена предшественника Льва XIII, сообщила газета La Repubblica со ссылкой на сербского кардинала, архиепископа Белграда Ласло Немета.
Отмечалось, что после окончания ужина кардиналов с новым папой после конклава Лев XIV отметил, что желает уделять особое внимание вопросам социального порядка в современном мире, в котором происходит цифровая революция.
Кардинал уточнил, что во времена Льва XIII, который был папой на рубеже XIX и ХХ веков, случилась индустриальная революция.
Ласло рассказал, что в настоящее время, как и тогда, существует весомая проблема с рабочими местами. Новые технологии способствуют уменьшению необходимости в живых людях, добавил священник.
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«Мне выпала честь сидеть с ним за одним столом, и мы спросили о выборе имени. Это очень интересно. Он сказал, что мы живем во времена новой революции», — поделился кардинал Ласло Немет.
Кардинал уточнил, что во времена Льва XIII, который был папой на рубеже XIX и ХХ веков, случилась индустриальная революция.
Ласло рассказал, что в настоящее время, как и тогда, существует весомая проблема с рабочими местами. Новые технологии способствуют уменьшению необходимости в живых людях, добавил священник.
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Ольга Енгалычева