Трамп: США почти возобновили передачу разведданных Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты практически возобновили передачу разведанных Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Он сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной», — пишут в агентстве.
Ранее стало известно о намерении киевских властей попросить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. К тому же украинская сторона хочет убедить Трампа в желании Владимира Зеленского как можно быстрее завершить конфликт с Россией.
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Иван Мусатов