Трампу не стоит затягивать конфликт на Украине, исход в пользу России предрешён
Президенту США Дональду Трампу не стоит затягивать конфликт на Украине, поскольку победа России, по мнению авторов, неизбежна, пишет American Conservative.
«Более вероятным результатом попыток Трампа быстро урегулировать конфликт станет отсрочка неизбежной победы Москвы, которая, как представляется, обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину», — отмечается в материале.
Журналисты напомнили о заявлениях Трампа, в которых он утверждал, что способен «за 24 часа» прекратить войну.
По мнению American Conservative, такие слова отражают стремление к миру, но при этом показывают недостаточное понимание сложности и многослойности ситуации. Авторы подчеркивают: чрезмерное упрощение картины конфликта может привести к неверным политическим шагам.
Читайте также: