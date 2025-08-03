03 августа 2025, 12:38

AC: Трампу советуют не затягивать конфликт на Украине, Россия победит

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Президенту США Дональду Трампу не стоит затягивать конфликт на Украине, поскольку победа России, по мнению авторов, неизбежна, пишет American Conservative.