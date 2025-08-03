Постпред США при НАТО сказал, когда спецпосланник Трампа посетит Москву
Постпред США при НАТО: Спецпосланник Трампа Уиткофф прибудет в Москву в эти выходные
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетит Москву в ближайшие выходные. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.
Уитакер выразил надежду, что визит Уиткоффа сможет обеспечить прорыв в урегулировании украинского конфликта. По его словам, США стремятся достичь договорённостей с обеими сторонами противостояния, и поездка в Россию имеет все шансы принести конкретные результаты.
«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва (по вопросу Украины)», — заявил Уитакер в интервью телекомпании NBC.Напомним, что Уиткофф имеет опыт переговоров с российским руководством — в прошлом его неоднократно принимал Владимир Путин.
Ранее Мэттью Уитакер признал, что США используют поставки американского оружия на Украину, финансируемые Европой, для давления на Россию. Цель стратегии — принудить Москву «вернуться к переговорам» и добиться долгосрочного прекращения огня.