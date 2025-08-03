«Посмотрите на цифры»: В США сделали новое заявление о потерях ВСУ

03 августа 2025, 10:01

Барнс: число переданных тел украинских военных указывает на реальные потери ВСУ

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Количество переданных тел украинских боевиков указывает на настоящие потери ВСУ. Об этом пишет американский политический обозреватель Роберт Барнс в соцсети X.