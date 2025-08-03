«Посмотрите на цифры»: В США сделали новое заявление о потерях ВСУ
Количество переданных тел украинских боевиков указывает на настоящие потери ВСУ. Об этом пишет американский политический обозреватель Роберт Барнс в соцсети X.
По его словам, с начала конфликта Киев выдает свои потери за российские, чьи гораздо меньше украинских. Барнс подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп продолжает получать лживую информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: