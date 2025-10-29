Посол МИД Бердыев назвал идею строительства тоннеля между РФ и США актуальной
Москва рассматривает амбициозную инициативу строительства тоннеля под Беринговым проливом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что проект стал актуален для отечественного бизнеса. Бердыев подчеркнул, что подобные инициативы могут значительно улучшить транспортное сообщение между странами. Он также указал на потенциал использования Северного морского пути и наземных мультимодальных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток».
Представитель МИД считает, что реализация таких проектов откроет новые возможности для торговли и сотрудничества.
Ранее стало известно, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер провел встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Они обсудили различные способы влияния на Россию.
